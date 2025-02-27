Жил в России, а его песню исполняет Пугачева: где сейчас Александр Кварта

Александр Кварта – настоящая звезда украинских шоу талантов. Песня "Сеньорита, я влюблен" принесла ему настоящую популярность, а уникальная харизматичность стала так называемой "вишенкой на торте".

Александр родился в Ахтырке Сумской области. Учился в музыкальной школе, занимался в балетной студии, а также был участником драматического кружка. Впоследствии поступил в Лебединское педучилище, а еще позже окончил Харьковский национальный педуниверситет. Именно студенческие годы оказались плодотворными в творческой деятельности, ведь тогда артист начал писать песни и исполнять их. Что известно о жизни Кварты, что его связывает с Пугачевой и где он сейчас, читайте на Show24.

Читайте также Не захотели развлекать россиян: какие украинские звезды никогда не выступали в России

Жизнь в России и шоу талантов

Первые песни певец писал на русском языке. Четыре года проработал в школе, но желание выступать на большой сцене возобладало. Однажды певец пришел на Крещатик, где каждое воскресенье проводилось шоу "Караоке на Майдане". Тогда в финал артисту пройти не удалось.

Александр Кварта в проекте "Караоке на Майдане": смотрите видео онлайн

Впоследствии Александр принял участие в шоу "Украина имеет талант". Своей харизматичностью и зажигательным треком он поразил не только публику, но и судей. Певец дошел до полуфинала, и хотя главный приз не выиграл, однако сумел завоевать популярность.

Александр Кварта на шоу "Украина имеет талант": смотрите видео онлайн

Следующим шагом к славе у Кварты было участие в Нацотборе на Евровидение. Однако первое место заняла Мика Ньютон, которая уехала представлять нашу страну в Германию.

В свое время Александр даже жил в России, потому что считал, если "тебя услышат в Москве, то и станешь популярным в Украине". Мужчина даже поступил в Московский государственный университет культуры и искусств, однако после трех месяцев обучения артист понял, что не получает никаких интересных и полезных знаний.

В 1997 году Кварта написал песню "По дороге к солнцу". Живя в России, принял участие в конкурсе Пугачевой, которую она проводила на "Радио Алла". В 2010 году певцу позвонил брат и сообщил, что артистка поет его песню.

С одной стороны, была радость, а с другой: как же я? Я тоже пел эту песню. А теперь выходит, что не Пугачева поет мою, а я – ее? Позвонил по телефону в Москву, Ее агент заключил со мной договор на авторское право. Мне выплатили гонорар – несколько тысяч долларов. Это стало солидным вкладом в наш первый автомобиль,

– рассказал в интервью Александр.

Личная жизнь

Жену исполнителя зовут Ольга. Со своей избранницей он познакомился в Харькове на одном из музыкальных фестивалей. Женщина была танцовщицей, а Александр сразу влюбился в нее. Однако тогда она уже была в отношениях. Но жизнь сложилась так, что девушка разошлась с поклонником и позвонила Кварте. С этого момента начала развиваться их история любви.

Александр Кварта с женой / Фото из фейсбука певца

К слову, вернуться в Украину из России предложила именно Ольга. Так пара и сделала. Сегодня супруги воспитывают двух сыновей.

Александр Кварта и полномасштабная война

Во времена АТО артист ездил в военные с концертами. Когда началась великая война, то Александр с семьей был в Харькове. Мужчина признавался, что он до последнего не верил в то, что наступление возможно. Сегодня артист с женой и сыновьями живут в Ивано-Франковске, однако родные пары остаются в Харькове, который ежедневно обстреливают оккупанты. Родной брат Кварты отправился служить в Нацгвардию.

Интересно, что Кварта перевел трек "Сеньорита" на украинский язык. Сначала часть публики отрицательно отреагировала на такое решение, но сегодня на концертах люди активно подпевают.

Где сейчас Александр Кварта

Артист активно участвует в благотворительных концертах, которые направлены на помощь ВСУ. Недавно певец даже появился на Нацотборе на Евровидение как участник коллектива Badstreet boys.

Badstreet Boys – Eurosong (Финал Нацотбора 2025): смотрите видео онлайн

Кроме того, сегодня артист пытается восстанавливать "старые казачьи песни", чтобы сохранить украинские корни.