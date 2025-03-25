Александр Педан очаровал фото с дочерью и поздравил ее с 20-летием

Телеведущий и шоумен Александр Педан поделился совместным фото с дочерью и поздравил ее с днем рождения. Сегодня Валерии исполнилось 20 лет.

Соответствующее сообщение Педан опубликовал в своем инстаграме, пишет Show 24. В комментариях люди также поздравляют Валерию с днем рождения.

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Лерочке 20! Неожиданно быстро, но невероятно кайфово пролетело время. Всегда гордился и буду радоваться твоим успехам. Люблю безгранично,

– подписал фото Александр Педан.

Кроме того, телеведущий поблагодарил жену Инну за дочь.

Валерию поздравляют в комментариях

"Красавица, поздравляю".

"Поздравляю красивую и нежную! Пусть все желаемое сбудется!"

"Поздравляю искренне! Невероятно красивые".

"С именинницей! Желаю здоровья", – написал Дядя Жора.

"Очень красивая у вас дочка!"

В инстаграм-сторис Александр Педан также выставил фотографии, на которых можно увидеть и его жену Инну и двух их детей: дочь Валерию и сына Марка.

Вся семья в сборе. Лучший день рождения – у своих детей,

– написал телеведущий.

Александр Педан поделился фото в сторис / Скриншот из инстаграма

Что известно о семье Александра Педана

Напомним, что Александр Педан познакомился со своей будущей женой Инной еще в школьные годы. Они оба играли в КВН, но в разных командах. Судьба снова их свела в студенческие годы.

В 2003 году Александр и Инна поженились. В этом браке родилось двое детей: дочь Валерия и сын Марк. Девушка учится в Украинском католическом университете, а мальчик ходит в школу.

Ранее Александр Педан рассказал, что хотел сняться в шоу "Форт Буаяр", но его не пригласили. В 2004 году в культовом телешоу снялись его коллеги из КВН: Сергей Стахов ("Лось") и Вадим Мичковский ("Дядя Жора").