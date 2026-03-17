Где сейчас Александр Пономарев, который был первым представителем Украины на Евровидении

Александр Пономарев родом из города Хмельницкий. До 18 лет парень занимался боксом. Также с детства он любил петь, но у родителей не было денег на обучение в музыкальной школе.

Пономарев учился в Хмельницком музыкальном училище. На вступительном экзамене он исполнил песню "Ніч яка місячна".

Музыкальная карьера Александра Пономарева

Александр Поньомарев закончил Хмельницкое музыкальное училище в 1993 году. Также он является выпускником Львовского музыкального института имени Николая Лысенко.

В 1993 году артист выступил на фестивале "Червона рута", проходившем в Донецке, занял 1 место и получил приз за лучший вокал. В том же году его признали лучшим поп-певцом Украины.

В 1995 году Пономарев выиграл Гран-при Международного конкурса молодых эстрадных исполнителей имени Владимира Ивасюка в Черновцах. В следующем году певец выпустил дебютный альбом под названием "С утра до ночи".

Второй альбом Александра вышел в 1997 году и получил название "Первая и последняя любовь". Позже в киевском дворце "Украина" состоялся большой сольный концерт артиста, который собрал аншлаг. Уже через год Пономарев получил звание "Заслуженный артист Украины".

Он стал первым представителем Украины на Евровидении. Певец выступал на 48-м песенном конкурсе, который в 2003 году проходил с Латвии, с песней Hasta la vista и занял 14-е место.

В 2006 году Александр стал народным артистом Украины. Он также был тренером в талант-шоу "Голос страны" – в 1, 2, 3 и 5 сезонах. Кроме того, Пономарев пробовал свои силы в кино. В частности, снялся в таких фильмах: "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Очень новогоднее кино, или Ночь в музее", "Конкурсант. Смертоносное шоу".

Что известно о личной жизни артиста?

В середине 90-х на фестивале имени Владимира Ивасюка, который организовывал Николай Мозговой, Александр Пономарев познакомился с Еленой Мозговой.

Между ними закрутился роман после переезда артиста в Киев. От предыдущих отношений Елена имела дочь Зою, которую Александр принял как родную. В 1998 году у продюсера и певца родилась дочь Евгения.

Пономарев и Мозговая так и не оформили свои отношения официально, у них был гражданский брак. Влюбленные были вместе около 10 лет. В прошлом году в интервью Алине Доротюк продюсер призналась, что пережила физическое насилие в отношениях с артистом.

В 2006 году Пономарев женился на студентке Викторией Мартынюк. Девушка училась в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко на экономическом факультете.

В 2007 году у супругов родился сын Александр. В 2011 году в сети появились слухи о разводе. Впоследствии Виктория рассказала, что они с мужем уже почти год живут отдельно.

Я просто забрала сына и уехала... Почему – не хотелось бы об этом говорить. Но инициатором разрыва была я,

– сказала Мартынюк.

А впоследствии Пономарев поделился: "Не сложилось. Мы не совпали по характерам. А потом когда она мне сказала, что "выбирай: или я, или Женя", дочь моя, Женя же жила всегда со мной после нашего развода с Еленой, и она не очень ее любила, скажем так. Я сказал, что я дочку выбрать не могу, она уже выбрана, а жену могу. И так мы разошлись".

В январе 2025 года Юрий Горбунов заявил, что народный артист Украины женат уже более 10 лет. Впоследствии Пономарев опроверг эту информацию, но признался, что находится в отношениях.

Они продолжаются несколько лет. Да, я безгранично влюблен, причем всегда. Но моя личная жизнь пусть остается только моей. Я уже имел опыт распространения информации в предыдущих браках, теперь не хочу,

– подчеркнул певец.

Издание ТСН, со ссылкой на собственные источники, сообщило, что Александр находится в гражданском браке со своим концертным директором Софией, которая моложе его на 17 лет.

Где сейчас Александр Пономарев?

Александр Пономарев проживает в Украине и продолжает выступать. Например, 28 марта в Национальном дворце искусств "Украина" состоится большой сольный концерт артиста. Также запланирован всеукраинский тур, где он представит обновленную концертную программу.