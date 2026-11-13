Пономарев появился на публике с Софией Новиковой, которой приписывают роман с певцом

Украинский певец Александр Пономарев посетил светское мероприятие вместе с концертным директором Софией Новиковой, с которой уже не первый год связывают роман с артистом.

Совместное фото появилось на странице в инстаграме журналиста Дмитрия Гордона, который также был среди гостей.

На снимке Гордон позирует с женой Олесей Бацман, певицей Ириной Билык, а также Александром Пономаревым и Софией Новиковой.

Александр Пономарев, София Новикова, Олеся Бацман, Дмитрий Гордон и Ирина Билык / Фото со страницы в инстаграме gordondmytro

Ранее Новикова также была среди гостей закрытой презентации первой авторской книги певца – приключенческого романа "30 дней: ИИ-человек".

Александр Пономарев и София Новикова (справа) на презентации книги "30 дней: ИИ-человек" / Фото интернет-издания "ГОРДОН"

Слухи о возможном романе между концертным директором и артистом периодически появляются в информационном пространстве. В то же время сами Пономарев и Новикова официально не подтверждали, что находятся в романтических отношениях. Известно, что София моложе певца более чем на 10 лет.

Добавим, что личную жизнь Александра Пономарева ранее комментировал его сын. В частности, Александр Пономарев-младший рассказывал об отношениях с возлюбленной своего знаменитого отца.