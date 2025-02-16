Александр Пономарев впервые за долгое время показал своего 18-летнего сына: редкое фото

Александр Пономарев нечасто делится личным в сети. В частности, он редко показывает своих детей публике.

В то же время на днях все же решил это изменить. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу артиста.

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Так, Александр Пономарев опубликовал пост в инстаграме, где показал селфи с сыном Сашей. Парню 15 февраля исполнилось 18 лет. Звездный папа также публично поздравил Александра с днем рождения.

Поздравляю тебя, сын. Пусть Боженька оберегает тебя и наставляет на путь истинный. Люблю тебя,

– написал исполнитель.

Что известно о детях Александра Пономарева

Певец является отцом двух дочерей и сына. После женитьбы на продюсере Елене Мозговой он удочерил ее дочь Зою, а впоследствии у супругов родилась общая дочь Евгения. В 2006 году, в браке с Викторией Мартынюк, у артиста появился сын Александр.

Недавно стало известно, что Пономарев уже более 10 лет женат, однако личность женщины он скрывает от публики.