В то же время на днях все же решил это изменить. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу артиста.
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Так, Александр Пономарев опубликовал пост в инстаграме, где показал селфи с сыном Сашей. Парню 15 февраля исполнилось 18 лет. Звездный папа также публично поздравил Александра с днем рождения.
Поздравляю тебя, сын. Пусть Боженька оберегает тебя и наставляет на путь истинный. Люблю тебя,
– написал исполнитель.
Что известно о детях Александра Пономарева
Певец является отцом двух дочерей и сына. После женитьбы на продюсере Елене Мозговой он удочерил ее дочь Зою, а впоследствии у супругов родилась общая дочь Евгения. В 2006 году, в браке с Викторией Мартынюк, у артиста появился сын Александр.
Недавно стало известно, что Пономарев уже более 10 лет женат, однако личность женщины он скрывает от публики.