Какое сходство: Александр Пономарев показал редкое фото с 19-летним сыном

В сети появилось новое семейное фото Александра Пономарева с сыном. На снимке был запечатлен важный для певца момент после разлуки.

Певец опубликовал трогательную фотографию в инстаграме. На снимке рядом с ним позирует 19-летний сын Александр, и именно эта публикация вызвала оживленное обсуждение в сети. Все из-за поразительного сходства отца и сына, которое с годами становится все более заметным.

Прекрасный сегодня вечер... Сын дома,

– кратко подписал фото Александр.

Пономарев редко показывает совместные фотографии с сыном от Виктории Мартынюк, поэтому пост сразу привлек внимание подписчиков. На снимке отец и сын улыбаются в камеру. Судя по всему, именно возвращение Александра-младшего домой стало для Пономарева особенно теплым моментом.



Александр Пономарев с сыном Александром / Фото из инстаграма Александра Пономарева

Под постом поклонники оставили немало комментариев. Некоторые писали, что сын все больше напоминает отца, а другие отмечали красоту глаз юноши.

Александр-младший родился 15 февраля 2007 года в браке певца с Викторией Мартынюк. После развода в 2012 году Пономарев продолжает поддерживать с сыном тесную связь и участвует в его воспитании.

Недавно Александр Пономарев рассказал, какие у него сейчас отношения со взрослыми детьми. Более того, певец признался, планирует ли он еще раз стать отцом в зрелом возрасте.