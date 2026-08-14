Співак опублікував зворушливу світлину в Instagram. На фото поруч із ним позує 19-річний син Олександр, і саме ця публікація викликала жваве обговорення в мережі. Все через вражаючу схожість батька й сина, яка з роками все більше проявляється.

Прекрасний сьогодні вечір... Син вдома,

– коротко підписав фото Олександр.

Пономарьов рідко показує спільні світлини з сином від Вікторії Мартинюк, тож допис одразу привернув увагу підписників. На знімку батько й син усміхаються на камеру. Судячи з усього, саме повернення Олександра-молодшого додому стало для Пономарьова особливо теплим моментом.



Олександр Пономарьов із сином Олександром / Фото з інстаграму Олександра Пономарьова

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Під дописом шанувальники залишили чимало коментарів. Дехто писав, що син дедалі більше нагадує батька, а інші відзначали красу очей юнака.

Олександр-молодший народився 15 лютого 2007 року в шлюбі співака з Вікторією Мартинюк. Після розлучення у 2012 році Пономарьов і далі підтримує із сином тісний зв'язок та бере участь у його вихованні.

Нещодавно Олександр Пономарьов поділився, які зараз у нього стосунки з дорослими дітьми. Ба більше, співак зізнався, чи планує ще раз стати батьком, у зрілому віці.