Оставь меня в покое, – Александр Терен публично обратился к победительнице "Холостяка" после разрыва

Накануне Александр Терен сообщил о разрыве с Инной Белень. Теперь мужчина публично обратился к Инне.

Он к тому же признался, почему больше не подписан на соцсети бывшей девушки. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Александра Терена.

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Главный герой "Холостяка-13" прежде всего прокомментировал слухи о том, что заблокировал Инну в соцсетях. Он заявил, что не делал этого, а лишь отписался от нее, поскольку в течение месяца девушка скрывала от него свои инстаграм-сторис.

Инна, поскольку ты игнорируешь меня в мессенджерах и не отвечаешь, пусть напишу тебе это здесь. Пожалуйста, пойдем дальше отдельно без вымышленных ссор и интриг, я не хочу для тебя ничего плохого, дай, пожалуйста, мне покой в ответ,

– написал Александр.



Александр Терен публично обратился к Инне Белень / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, о разрыве пара объявила 4 февраля 2025 года. Бывшие партнеры объяснили, что решили двигаться отдельно, однако не рассекречивали причину разрыва. В то же время известно, что накануне у них состоялся публичный конфликт. Дело в том, что Александр возмутился позицией экс-возлюбленной по языковому вопросу. В интервью Славе Демину Инна Белень стала на защиту украинцев, которые общаются на русском, и заявила, что не понимает людей, которые "гонят на русскоязычных".