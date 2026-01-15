Владимир Зеленский отметил Александра Терена государственной наградой

Ветеран войны и главный герой 13 сезона проекта "Холостяк" Александр Терен (настоящая фамилия Будько) поделился приятной новостью. Президент Украины Владимир Зеленский наградил его орденом "За заслуги" III степени.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Терена. Мужчина показал фото награды.

12 января 2026 года на сайте Президента Украины опубликовали указ о награждении государственными наградами членов национальной сборной команды на международных спортивных соревнованиях "Игры Непокоренных".

Владимир Зеленский отметил Александра Терена и других за достижение высоких спортивных результатов на "Играх Непокоренных", проходивших в 2023 и 2025 годах в Дюссельдорфе (Германия), Ванкувере и Вистлере (Канада). Отмечается, что они проявили самоотверженность и волю к победе и утвердили международный авторитет Украины.

Александр Терен получил орден "За заслуги" III степени / Фото из инстаграма ветерана

Напомним, что в сентябре 2023 года Александр Терен принял участие в международных спортивных соревнованиях и получил бронзовую медаль за плавание на 50 метров вольным стилем в классе ISB с результатом 50.66 секунды. Тогда "Игры Непокоренных" проходили в немецком городе Дюссельдорф.

Что известно об "Играх Непокоренных"?