Владимир Зеленский отметил Александра Терена государственной наградой
- Президент Украины Владимир Зеленский наградил Александра Терена орденом "За заслуги" III степени за достижения на "Играх Непокоренных".
- Александр Терен получил бронзовую медаль в плавании на 50 метров вольным стилем в 2023 году на "Играх Непокоренных" в Дюссельдорфе.
Ветеран войны и главный герой 13 сезона проекта "Холостяк" Александр Терен (настоящая фамилия Будько) поделился приятной новостью. Президент Украины Владимир Зеленский наградил его орденом "За заслуги" III степени.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Терена. Мужчина показал фото награды.
12 января 2026 года на сайте Президента Украины опубликовали указ о награждении государственными наградами членов национальной сборной команды на международных спортивных соревнованиях "Игры Непокоренных".
Владимир Зеленский отметил Александра Терена и других за достижение высоких спортивных результатов на "Играх Непокоренных", проходивших в 2023 и 2025 годах в Дюссельдорфе (Германия), Ванкувере и Вистлере (Канада). Отмечается, что они проявили самоотверженность и волю к победе и утвердили международный авторитет Украины.
Напомним, что в сентябре 2023 года Александр Терен принял участие в международных спортивных соревнованиях и получил бронзовую медаль за плавание на 50 метров вольным стилем в классе ISB с результатом 50.66 секунды. Тогда "Игры Непокоренных" проходили в немецком городе Дюссельдорф.
Что известно об "Играх Непокоренных"?
"Игры Непокоренных" – международные спортивные соревнования, в которых принимают участие ветераны и военнослужащие, получившие ранения, травмы или заболевания при исполнении боевых обязанностей.
Мероприятие основал британский принц Гарри. Первые "Игры Непокоренных" состоялись в 2014 году в Олимпийском парке королевы Елизаветы в Лондоне.
Украина впервые присоединилась к соревнованиям в 2017 году. Они проходили в Торонто.