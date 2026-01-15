Александр Терен наехал на Клопотенко из-за доставки еды: шеф-повар отреагировал

Ветеран войны и главный герой 13 сезона проекта "Холостяк" Александр Терен наехал на Евгения Клопотенко, ведь не получил доставку еды. Шеф-повар уже ответил ему и уладил инцидент.

Терен довольно резко обратился к Клопотенко. Пишет 24 Канал со ссылкой на Threads ветерана войны.

Александр Терен заказал доставку в ресторане "Муза", меню для которого создал Евгений Клопотенко, однако еду не получил.

Спасибо, что накормил (сарказм!). Заказал украинскую кухню в "Музе" от Клопотенко и понюхал дулю, потому что ничего не приехало! Ты хоть смотришь, кто и где твое имя использует?,

– написал ветеран войны.

Шеф-повар ответил Александру, назвав ситуацию досадной. Он отметил, что сам привезет еду ветерану.

Потому что это не просто бренд с моим лицом, это мой бренд,

– подчеркнул Клопотенко.

Терен обратился к Клопотенко / Скриншот с Threads

Одна из пользовательниц поинтересовалась у Евгения, считает ли он коммуникацию Александра адекватной. Шеф-повар заверил, что не имеет претензий к Терену.

Любой негативный опыт клиента с моим бизнесом для меня очень личный. Поэтому я решил, что привезти доставку самому – хорошая идея. Тем более мы знакомы,

– добавил Клопотенко.

Клопотенко об инциденте с Тереном / Скриншот с Threads

Впоследствии Евгений Клопотенко объяснил, что причиной инцидента стала техническая ошибка, возникшая в результате блэкаута. По словам шеф-повара, Терен использовал все возможные методы, чтобы решить проблему. Когда ничего не помогло, он решил сообщить о ситуации публично.

Здесь точно была наша вина с доставкой, поэтому я ему благодарен, потому что благодаря этому удалось выявить существенный баг в нашей системе, из-за которого не один он остался без еды (уже все исправили). Поэтому считайте доставку от меня личной благодарностью,

– написал Клопотенко.

Клопотенко назвал причину инцидента / Скриншот с Threads

