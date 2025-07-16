Перед историческим поединком: Артем Пивоваров анонсировал совместный трек с Александром Усиком

Накануне реванша Александра Усика с Даниэлем Дюбуа певец Артем Пивоваров заинтриговал новостью. Артист выпустит совместный трек с боксером и всемирно известной DJ Korolova.

Музыкальная новинка выйдет накануне боя Усик – Дюбуа. Премьера состоится в пятницу, 18 июля. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на страницу Артема Пивоварова.

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Трек, к записи которого присоединился Артем Пивоваров, Александр Усик и диджейка Ольга Королева (DJ Korolova), будет называться Fight for life.

Сейчас артисты опубликовали только отрывок будущей песни, что уже заинтриговала фанов. С первых нот заметно, что трек энергичный, драйвовый и заряжает на успех. Возможно, именно под него Александр будет выходить на ринг против Дюбуа.

Отрывок песни Усика, Пивоварова и DJ Korolova: видео

Добавим, накануне реванша с Дюбуа Александр Усик прибыл в Великобританию. Он прогулялся по Лондону в ярком образе с символической вышивкой от украинского бренда Damirli. Его аутфит был вдохновлен образом казака.

Напомним, что исторический поединок за звание абсолютного чемпиона мира состоится на стадионе "Уэмбли" 19 июля. Между Усиком и Дюбуа уже состоялась дуэль взглядов.