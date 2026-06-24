Как сейчас живёт "Мисс Украина-2016" и бывшая жена Дмитрия Комарова – Александра Кучеренко

Александра Кучеренко – известная украинская ведущая и бывшая возлюбленная главного путешественника страны Дмитрия Комарова. Несмотря на то, что пара уже не вместе, каждый из них продолжает заниматься тем, что любит.

Например, Александра ещё с детства активно участвовала в различных творческих занятиях и конкурсах. Когда она подросла, то решила попробовать себя в журналистике, поступив в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. В вузе девушка получила образование диктора и телеведущей, а впоследствии получила степень магистра. В студенческие годы она увидела новость о кастинге на конкурс красоты "Мисс Украина". Она решила попробовать свои силы и не прогадала, ведь завоевала титул. Далее в материале 24 Канал расскажет, что известно о жизни Кучеренко и как сложилась ее судьба после развода с Комаровым.

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Телевизионная карьера

Следующим шагом для Александры стала поездка в Вашингтон на конкурс "Мисс Мира". Девушка вошла в десятку лучших участниц на конкурсе талантов.

Александра Кучеренко – "Мисс Украина-2016" / Фото из Instagram победительницы

Однажды Кучеренко вместе с Дмитрием Комаровым стали участниками проекта "Танцы со звездами". Несмотря на то, что танцор через несколько выпусков покинул шоу по собственному желанию, между ним и девушкой уже было нечто особенное.

Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров ("Танцы со звездами") – Танго: смотрите видео онлайн

Карьера титулованной Александры не ограничилась одними танцами. Она стала лицом многих брендов, часто появляется на первых страницах глянцевых журналов, не изменяет модельному бизнесу и журналистике.

Например, в ноябре 2025 года она появилась на обложке издания Grazia Slovenia.

В 2018 году "Мисс Украина" стала ведущей программы "Звездный спорт".

Александра Кучеренко – телеведущая / Фото из Instagram Кучеренко

Брак и развод с Дмитрием Комаровым

Пара познакомилась на шоу "Мисс Украина-2016". Тогда Дмитрий был ведущим. Долгое время они скрывали свои отношения, а предложение руки и сердца путешественник сделал во время полета над Киевом на вертолете.

Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров / Фото из Instagram ведущей

Празднование свадьбы состоялось в столице Украины, а для венчания пара выбрала особое место – Иерусалим.

Свадьба Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко / Фото из программы "Светская жизнь"

В марте прошлого года телеведущий объявил о разводе после шести лет брака.

Никто никого не предал. Не обманул. Не ушел к другому/другой. Мы расстаемся с уважением друг к другу. Это взвешенное решение двух взрослых людей. И все, что было в нашей совместной жизни, остается только нашим, между нами двоими. За закрытыми дверями семьи, которую нам не удалось сохранить,

– написал Комаров в своём инстаграме.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко / Фото из инстаграма телеведущего

Сама же Александра написала, что "личное останется личным".

Где сейчас Александра Кучеренко?

Девушка продолжает работать в сфере журналистики, а также не бросила модельный бизнес. В соцсетях время от времени публикует новые фото и делится размышлениями на разные темы.

Интересный факт! Во время полномасштабной войны Кучеренко не уезжала из Украины, а осталась в столице, чтобы помогать тем, кто в этом нуждается.