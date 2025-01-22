Александра Николаенко была на инаугурации Трампа: почему 43-летнюю украинку пригласили на церемонию

В сети активно обсуждают то, что на днях "Мисс Украина-2001" Александра Николаенко посетила инаугурацию Дональда Трампа. На событие она пришла со своим мужем, миллиардером Филом Раффином.

Супруги сидели рядом с Биллом и Хиллари Клинтон, Джилл Байден и Дугласом Эмгоффом. Почему 43-летнюю украинку пригласили на инаугурацию Трампа – пишет Show 24.

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Путь Александры Николаенко к знакомству с Дональдом Трампом начался с успешной карьеры в конкурсах красоты. В 2001 году она представляла Украину на конкурсе "Мисс Мира", где вошла в топ-10 финалисток. Впоследствии, в 2004 году, получила титул "Мисс Украина Вселенная" и представляла страну на международном конкурсе в Эквадоре.

Именно участие в этих престижных конкурсах привело ее в окружение Дональда Трампа, который тогда владел конкурсом "Мисс Вселенная". Вероятно, именно при его поддержке Николаенко стала президентом и владелицей конкурса "Мисс Украина-Вселенная", которым руководила до 2015 года.

Уже в 2008 году она вышла замуж за американского миллиардера Фила Раффина, близкого друга и бизнес-партнера Трампа, к тому же сам Дональд Трамп их познакомил. Дональд был шафером на их свадьбе, а празднование проходило в роскошной вилле Трампа Мар-а-Лаго.



Александра Николаенко с мужем, Дональдом и Меланией Трамп / Фото my.ua

Как известно, вместе Раффин и Трамп владеют отелем и казино Treasure Island и половиной акций отеля Trump International в Лас-Вегасе.

Связи супругов с Трампами до сих пор остаются крепкими: Александра близко дружит с Меланией Трамп, а ее муж Фил Раффин активно поддерживает политическую деятельность новоизбранного президента США. В частности, супруги пожертвовали 1,5 миллиона долларов на президентскую кампанию Трампа 2020 года, а в апреле 2023 года Раффин дополнительно направил 2 миллиона долларов на поддержку кампании Трампа 2024 года.

Кроме того, в 2019 году в интервью журналисту Дмитрию Гордону Виталий Журавский, бывший член Партии регионов, утверждал, что Александра Николаенко была связана с предвыборным штабом Дональда Трампа.