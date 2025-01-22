Подружжя сиділо поруч з Біллом і Гіларі Клінтон, Джилл Байден та Дугласом Емгоффом. Чому 43-річну українку запросили на інавгурацію Трампа – пише Show 24.

До теми Хто така Олександра Ніколаєнко, яку запросили на інавгурацію Трампа

Шлях Олександри Ніколаєнко до знайомства з Дональдом Трампом розпочався з успішної кар'єри в конкурсах краси. У 2001 році вона представляла Україну на конкурсі "Міс Світу", де увійшла до топ-10 фіналісток. Згодом, у 2004 році, здобула титул "Міс Україна Всесвіт" та представляла країну на міжнародному конкурсі в Еквадорі.

Саме участь у цих престижних конкурсах привела її в оточення Дональда Трампа, який тоді володів конкурсом "Міс Всесвіт". Ймовірно, саме за його підтримки Ніколаєнко стала президенткою та власницею конкурсу "Міс Україна-Всесвіт", яким керувала до 2015 року.

Вже у 2008 році вона вийшла заміж за американського мільярдера Філа Раффіна, близького друга та бізнес-партнера Трампа, до того ж сам Дональд Трамп їх познайомив. Дональд був шафером на їхньому весіллі, а святкування проходило в розкішній віллі Трампа Мар-а-Лаго.



Олександра Ніколаєнко з чоловіком, Дональдом та Меланією Трамп / Фото my.ua

Як відомо, разом Раффін і Трамп володіють готелем і казино Treasure Island та половиною акцій готелю Trump International у Лас-Вегасі.

Зв'язки подружжя з Трампами досі залишаються міцними: Олександра близько товаришує з Меланією Трамп, а її чоловік Філ Раффін активно підтримує політичну діяльність новообраного президента США. Зокрема, подружжя пожертвувало 1,5 мільйона доларів на президентську кампанію Трампа 2020 року, а у квітні 2023 року Раффін додатково спрямував 2 мільйони доларів на підтримку кампанії Трампа 2024 року.

Крім того, у 2019 році в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону Віталій Журавський, колишній член Партії регіонів, стверджував, що Олександра Ніколаєнко була пов'язана з передвиборчим штабом Дональда Трампа.