"Мисс Украина-2001" Николаенко засветилась на инаугурации Трампа с мужем-миллиардером

20 января в ротонде Капитолия в Вашингтоне состоялась церемония инаугурации Дональда Трампа, где среди звездных гостей особое внимание привлекла Александра Николаенко. Бывшая "Мисс Украина-2001" и основательница конкурса "Мисс Украина Вселенная" появилась на мероприятии в сопровождении своего мужа, 89-летнего миллиардера Фила Раффина, близкого друга Дональда Трампа.

Учитывая то, что Николаенко ведет частный образ жизни и редко появляется на публике, это стал особый выход 43-летней украинки в свет. Александра имела стильный и роскошный вид, пишет Show 24.

Не пропустите Курьез на инаугурации Трампа: как шляпа Мелании испортила романтический момент

Так, на инаугурации Дональда Трампа Николаенко появилась в черно-белом костюме в принт "гусиная лапка": жакет-кейп с юбкой, который дополнила черной водолазкой и широким кожаным поясом. Образ завершали плетеные кожаные перчатки, элегантная прическа, нюдовый макияж и бриллиантовые серьги.

Во время церемонии Александра с мужем заняли места рядом с политической элитой США – Биллом и Хиллари Клинтон, Джилл Байден и Дугласом Эмгоффом.



Александра Николаенко стоит рядом с Джилл Байден / Фото Getty Images

Заметим, именно Трамп, будучи владельцем конкурса "Мисс Вселенная", в свое время познакомил 26-летнюю украинку с 72-летним другом и бизнес-партнером Филом Раффином. Свадьба пары в 2008 году состоялась в имении Дональда Мар-а-Лаго, где он выступил дружбой.

Вас также может заинтересовать Мар-а-Лаго: что известно о роскошной вилле Трампа во Флориде

Сегодня Александра – мать двоих детей и жена влиятельного миллиардера, который активно поддерживал президентскую кампанию Трампа 2024 года. Бывшая модель не ведет социальные сети и предпочитает частную жизнь.