"От*битесь от меня": Александр Терен резко обратился к подписчикам Инны Белень

Сегодня Александр Терен и Инна Белень объявили о расставании. После этого подписчики девушки начали писали ветерану войны хейтерские комментарии, поэтому он записал к ним обращение.

На фоне этого Александр был вынужден закрыть комментарии под постом, в котором сообщил о завершении отношений с Инной. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Терена.

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Александр Терен вышел в истаграм-сторис и обратился к подписчикам Инны. Ролик он подписал коротко: "От*битесь от меня".

Я закрыл комментарии под последним сообщением, поскольку, подписчики Инны, вы перешли все границы. Я знаю, что вы точно это смотрите. Ваши проклятия, оскорбления уже действительно перешли все границы, и мне это не нравится. Я пытаюсь и так с этим очень долго бороться, и мне удастся это сделать, поверьте: с вами или без вас,

– сказал он.

Ветеран войны подчеркнул, что никогда не оскорблял Белень, и уважает ее как человека.

Поэтому то, что вы пишете, – это просто гадость. Пусть она остается с каждым из тех, кто это написал,

– добавил Александр Терен.

Александр Терен обратился к подписчикам Инны: смотрите видео

Инна Белень ответила Александру Терену

Инна Белень отреагировала за слова Терена. Она стала на защиту своих подписчиков, отметив, что они – сознательные, это люди, которые "донатят, сдают кровь и реально меняют это мир к лучшему", поэтому "их не нужно трогать".

Я не буду никак это комментировать, особенно в плохом ключе, потому что не собираюсь обесценивать свой собственный выбор ради чьей-то реакции. Мои люди остаются со мной, и я благодарна им за это,

– подчеркнула Инна.

Инна Белень отреагировала на слова Александра Терена / Скриншот из инстаграма

Стоит отметить, что слухи о расставании Терена и Белень начали ходить после того, как они публично поссорились из-за языкового вопроса. Инна после конфликта уехала в родной Харьков, а Александр остался в Киеве и сейчас работает над своей второй книгой. Когда же именно пара разошлась – неизвестно.