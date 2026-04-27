Должен не подвести, – Алексей Гнатковский откровенно высказался о своей броне от мобилизации
- Алексей Гнатковский получил бронирование от мобилизации благодаря работе в Ивано-Франковском драмтеатре.
- Актер отмечает ответственность, которую чувствует, работая в тылу, а не на фронте.
Алексей Гнатковский высказался о своем бронировании от мобилизации, которое получил благодаря работе в Ивано-Франковском национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко.
В интервью программе "Ближе к звездам", выходящей на ютуб-канале телеканала ТЕТ, актер сказал, что бронирование от мобилизации, которое он получил от государства, – это большая ответственность.
Не пропустите Известный украинский ведущий присоединился к армии: где он служит
Алексея Гнатковского редко можно увидеть в фильмах и сериалах. Актер тщательно выбирает проекты, ведь не хочет сниматься ради денег и славы. В основном его можно увидеть на сцене Франковского драмтеатра.
Это моя основная работа. Государство меня оставило в театре, дало бронирование. Я не на фронте, значит я должен там так "отсапать", чтобы оправдать это бронирование. Те усилия, которые прилагают на фронте, я здесь, в тылу, должен не подвести. И это важно,
– подчеркнул Гнатковский.
Звезда фильма "Довбуш" рассказал, что в месяц может сыграть в 35 спектаклях, то есть бывает по 2 спектакля в день. Гнатковскому приходилось выступать с температурой, с сотрясением мозга и даже сломанной ногой.
В 2024 году Владимир Зеленский присвоил актеру звание народного артиста Украины. Однако сам Алексей считает, что институт репутации важнее, чем отличия.
Что известно о личной жизни Алексея Гнатковского?
Жену Алексея Гнатковского зовут Ольга. Они познакомились в студенческие годы – оба учились на политологов.
Супруги воспитывают двух сыновей: 13-летнего Остапа и 6-летнего Ореста.
Актер признался, что хотел бы больше времени проводить с семьей, однако добавил, что жена и дети его поддерживают.
Гнатковский заявил, что не будет вмешиваться в выбор профессии своих сыновей. Для мужчины главное дать Остапу и Оресту хорошее образование.