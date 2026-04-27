В интервью программе "Ближе к звездам", выходящей на ютуб-канале телеканала ТЕТ, актер сказал, что бронирование от мобилизации, которое он получил от государства, – это большая ответственность.

Не пропустите Известный украинский ведущий присоединился к армии: где он служит

Алексея Гнатковского редко можно увидеть в фильмах и сериалах. Актер тщательно выбирает проекты, ведь не хочет сниматься ради денег и славы. В основном его можно увидеть на сцене Франковского драмтеатра.

Это моя основная работа. Государство меня оставило в театре, дало бронирование. Я не на фронте, значит я должен там так "отсапать", чтобы оправдать это бронирование. Те усилия, которые прилагают на фронте, я здесь, в тылу, должен не подвести. И это важно,

– подчеркнул Гнатковский.

Звезда фильма "Довбуш" рассказал, что в месяц может сыграть в 35 спектаклях, то есть бывает по 2 спектакля в день. Гнатковскому приходилось выступать с температурой, с сотрясением мозга и даже сломанной ногой.

В 2024 году Владимир Зеленский присвоил актеру звание народного артиста Украины. Однако сам Алексей считает, что институт репутации важнее, чем отличия.

