В інтерв'ю програмі "Ближче до зірок", що виходить на ютуб-каналі телеканалу ТЕТ, актор сказав, що бронювання від мобілізації, яке він отримав від держави, – це велика відповідальність.
Олексія Гнатковського рідко можна побачити у фільмах та серіалах. Актор ретельно обирає проєкти, адже не хоче зніматися заради грошей та слави. Здебільшого його можна побачити на сцені Франківського драмтеатру.
Це моя основна робота. Держава мене залишила в театрі, дала бронювання. Я не на фронті, значить я маю там так "відсапати", щоб виправдати це бронювання. Ті зусилля, які докладають на фронті, я тут, у тилу, маю не підвести. І це важливо,
– наголосив Гнатковський.
Зірка фільму "Довбуш" розповів, що у місяць може зіграти у 35 виставах, тобто буває по 2 вистави у день. Гнатковському доводилося виступати з температурою, зі струсом мозку та навіть зламаною ногою.
У 2024 році Володимир Зеленський надав акторові звання народного артиста України. Проте сам Олексій вважає, що інститут репутації важливіший, аніж відзнаки.
Що відомо про особисте життя Олексія Гнатковського?
Дружину Олексія Гнатковського звати Ольга. Вони познайомилися у студентські роки – обоє навчалися на політологів.
Подружжя виховує двох синів: 13-річного Остапа і 6-річного Ореста.
Актор зізнався, що хотів би більше часу проводити зі сім'єю, проте додав, що дружина та діти його підтримують.
Гнатковський заявив, що не буде втручатися у вибір професії своїх синів. Для чоловіка головне дати Остапу та Оресту хорошу освіту.