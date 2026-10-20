Известный украинский режиссер Алексей Комаровский рассказал, как случайно обнаружил у себя рак кожи

Украинский режиссер Алексей Комаровский откровенно рассказал о том, как узнал о своем онкологическом диагнозе.

На днях Алексей сообщил, что опухоль образовалась именно на лице, поэтому он ждет операции. О первых симптомах болезни он рассказал в новом видео в инстаграме.

Алексей признался, что несколько месяцев не обращал внимания на покраснение на лице. Оно совсем не болело и не вызывало никакого дискомфорта, поэтому он принимал его за обычный прыщик или укус насекомого. Режиссер фильмов "Когда ты выйдешь замуж?" и "Крещатик 48/2" рассказал, что вообще редко ходит к врачам. Обратиться к специалистам его заставила подруга Аня, которая трижды настаивала на обследовании.

Когда мне сказали, я вспотел. Думал: да ладно, где я, где рак – это совершенно нереально. Реально,

– поделился Алексей.

Комаровский подчеркнул, что эта болезнь коварна своей незаметностью: внешне поражение кажется незначительным, однако под кожей оно может распространяться гораздо глубже. Поэтому он призвал внимательно следить за любыми изменениями на теле и не откладывать визит к врачу.

Сходите к дерматологу, проверьте кожу. Это не значит, что каждое пятнышко – это рак. Без паники. Я о том, чтобы вы проверились и знали: все в порядке,

– призвал режиссер.

Добавим, что своим опытом борьбы с опухолью недавно поделилась и Надя Дорофеева, которая перенесла хирургическое вмешательство из-за новообразования в груди.