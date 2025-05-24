Паспорт у меня один, – Алексей Суханов резко отреагировал на свой статус "иноагента" в России
- Алексей Суханов попал в список "иностранных агентов" в России из-за осуждения войны и негативных высказываний о россиянах.
Суханов отреагировал на эту новость с иронией, подчеркнув, что имеет только украинский паспорт.
Ведущего Алексея Суханова, который родился и вырос в России, занесли в реестр "иностранных агентов" в стране-агрессоре. Суханов, который сейчас имеет украинский паспорт, отреагировал.
Алексей Суханов рассказал, что узнал об этой новости от знакомых, которые начали его поздравлять с новым статусом. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу ведущего.
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Как указывают в российских пропагандистских СМИ, Алексей Суханов попал в этот реестр из-за публичного осуждения войны России против Украины, распространения якобы ложной информации, а также негативных высказываний о россиянах.
В ответ телеведущий опубликовал картинку, на которой изобразил звание иноагента словно на медали.
"Спасибо! Наср*ть!" – отреагировала на эту новость моя подруга и она была права! Умный поймет, а остальные – за российским кораблем, ведь паспорт у меня один – паспорт Украины!
– написал Алексей Суханов.
Что известно об Алексее Суханове
- Алексей Суханов родился в России в семье инженеров, учился в Московском университете. Его карьера началась с радио, а впоследствии Алексей начал работать на телевидении в различных программах.
- В 2012 году Суханов стал ведущим шоу "Говорит Украина". Через 2 года он поддержал Революцию Достоинства, а после начала российско-украинской войны уехал из России. Некоторое время он жил на две страны – Украину и Латвию.
- В 2022 году Алексей Суханов получил украинское гражданство. Впоследствии ведущий признался, что "тихо избавился" от своего российского паспорта.