Она у меня уже 5 лет, – Алексей Суханов впервые признался о неизлечимой болезни

Ведущий Алексей Суханов рассказал, что не слишком ответственно относится к своему здоровью. Лишь недавно он узнал, что страдает неизлечимой болезнью.

Алексей Суханов признался, что недавно у него диагностировали сахарный диабет. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ютуб Екатерины Трушик.

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Телеведущий назвал себя "безответственным человеком" в отношении своего здоровья. Он обращается к врачу лишь в критических ситуациях.

У меня, кстати, так оказался сахарный диабет. Оказывается, он у меня уже пять лет, а его обнаружили недавно, из-за того что у меня просто не было сил. Ни физических, ни эмоциональных,

– признался Суханов.

Шоумен вспомнил, что обратился к специалистам и сдал анализы. Врач диагностировал ему сахарный диабет и назначил лечение. И Алексей Суханов поделился, что даже сейчас не придерживается всех рекомендаций врачей.

"Я невесть как принимаю эти таблетки. Ну, я такой человек. Я – фаталист: сколько тебе было назначено, столько ты и проживешь", – поделился ведущий.

Какая украинская звезда тоже призналась о диабете

В 2023 году певец MELOVIN впервые рассказал, что страдает от сахарного диабета. У него диагностировали MODY-диабет, болезнь передалась ему генетически.

Диагноз положительно повлиял на его жизнь: он прекратил употреблять алкоголь, наладил режим питания и сбросил 15 килограммов.