Это дно и тупизм, – известный телеведущий раскритиковал выплаты при рождении ребенка

Известный украинский телеведущий Алексей Суханов выступил против денежных выплат за рождение ребенка.

Об этом он сказал в новом интервью. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.

По мнению Алексея, парламент избрал неверный путь, установив денежные выплаты за рождение ребенка. Он считает, что такая система создает возможность для злоупотреблений со стороны отдельных категорий населения, которые рожают исключительно ради денег.

Я считаю, что это безответственно и тупо. То, что принято Верховной Радой – это дно и это тупизм. Это крайне необходимо остановить,

– сказал Суханов.

Телеведущий отметил, что не выступает против государственной поддержки семей с детьми в целом. Вместо наличных выплат от государства он предложил: открывать депозитные счета на имя новорожденных, гарантировать места в детских садах, или оказывать поддержку при поступлении в вузы.

Интервью с Алексеем Сухановым: смотрите видео онлайн

О каком законе говорил Алексей Суханов?