Це дно та тупізм, – відомий телеведучий розкритикував виплати при народженні дитини

Відомий український телеведучий Олексій Суханов виступив проти грошових виплат за народження дитини.

Про це він сказав у новому інтерв'ю. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.

На думку Олексія, парламент обрав неправильний шлях, встановивши грошові виплати за народження дитини. Він вважає, що така система створює можливість для зловживань з боку окремих категорій населення, які народжують виключно заради грошей.

Я вважаю, що це безвідповідально та тупо. Те, що прийнято Верховною Радою – це дно та це тупізм. Це конче необхідно зупинити,

– сказав Суханов.

Телеведучий наголосив, що не виступає проти державної підтримки сімей з дітьми загалом. Замість готівкових виплат від держави він запропонував: відкривати депозитні рахунки на ім'я новонароджених, гарантувати місця в дитячих садках, чи надавати підтримку при вступі до вишів.

Інтерв'ю з Олексієм Сухановим: дивіться відео онлайн

Про який закон говорив Олексій Суханов?