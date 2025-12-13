Це дно та тупізм, – відомий телеведучий розкритикував виплати при народженні дитини
- Олексій Суханов критикує грошові виплати за народження дитини, стверджуючи, що вони можуть стимулювати зловживання.
- Законопроєкт №13532 передбачає виплати 50 тисяч гривень при народженні дитини, щомісячну допомогу під час вагітності та компенсації за дитячий садок.
Відомий український телеведучий Олексій Суханов виступив проти грошових виплат за народження дитини.
Про це він сказав у новому інтерв'ю. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.
На думку Олексія, парламент обрав неправильний шлях, встановивши грошові виплати за народження дитини. Він вважає, що така система створює можливість для зловживань з боку окремих категорій населення, які народжують виключно заради грошей.
Я вважаю, що це безвідповідально та тупо. Те, що прийнято Верховною Радою – це дно та це тупізм. Це конче необхідно зупинити,
– сказав Суханов.
Телеведучий наголосив, що не виступає проти державної підтримки сімей з дітьми загалом. Замість готівкових виплат від держави він запропонував: відкривати депозитні рахунки на ім'я новонароджених, гарантувати місця в дитячих садках, чи надавати підтримку при вступі до вишів.
Про який закон говорив Олексій Суханов?
- Йдеться про законопроєкт №13532, який Володимир Зеленський підписав у листопаді цього року. Він набуде чинності з початку 2026.
- При народженні дитини держава виплачуватиме 50 тисяч гривень одразу всією сумою, а не частинами впродовж кількох місяців, як це було раніше (тоді загальна сума становила 41 280 гривень).
- Жінки, які офіційно не працевлаштовані, отримуватимуть 7 тисяч гривень щомісяця впродовж вагітності.
- Ті, хто доглядатиме за малюком (мама, тато, бабуся або дідусь, опікун або інший родич) отримуватимуть по 7 тисяч гривень кожного місяця, поки дитині не виповниться рік.
- Якщо один із батьків вирішить вийти на роботу після того, як дитині виповнився 1 рік, держава компенсує до 8 тисяч гривень щомісяця за садочок. Альтернативою є сплата державою ЄСВ за того з батьків, хто залишається з дитиною вдома, щоб зберегти його страховий стаж для пенсії, як писало видання "Главком".
- Крім того, вводиться одноразова допомога першокласникам у розмірі 5 тисяч гривень на шкільне приладдя.