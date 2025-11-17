Какому известному режиссеру дважды предлагали стать главным героем шоу "Холостяк"
- Алексей Комаровский дважды отказывался стать главным героем реалити-шоу "Холостяк" из-за нехватки времени и эмоциональной неготовности.
- Режиссер считает, что есть более выгодные кандидаты для шоу, которые могут обеспечить лучшие рейтинги.
Известному режиссеру и продюсеру Алексею Комаровскому дважды предлагали стать главным героем романтического реалити-шоу "Холостяк". Он объяснил, почему отказывался от участия.
Подробностями Комаровский поделился в шоу "Тур звездами". Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Радио Люкс.
Алексей Комаровский отметил, что "Холостяк" – это самое известное шоу Украины, но оно требует много времени. По словам режиссера, подготовка к участию занимает 3-4 месяца, примерно столько же длятся съемки.
У меня сейчас настолько плотные планы на фильмы, что я просто не хочу их откладывать. И эмоционально я не готов к этому шоу. Я уверен, что есть более выгодные кандидатуры. Если бы я был продюсером этого шоу, я бы себя не взял,
– признался он.
Комаровский добавил, что как продюсер и режиссер понимает, что есть "более выгодные персонажи, которые сделают этому шоу максимальные рейтинги".
Алексей Комаровский в "Туре звездами": смотрите видео онлайн
Для справки! Весной телеканал СТБ объявил имя главного героя 14 сезона проекта "Холостяк" – им стал актер Тарас Цимбалюк. Премьера состоялась 17 октября, сейчас зрители увидели 5 выпусков.
Что известно об Алексее Комаровском?
Детство Алексея Комаровского прошло в Черновцах. Он учился на экономическом факультете Киевского национального торгово-экономического университета, также получил актерское и продюсерское образование.
Основал кинокомпанию Idea Films. Сыграл в фильмах "Соседка", "Парадокс".
В 2025 году состоялась премьера комедии "Когда ты выйдешь замуж?", режиссером которой стал Комаровский. В следующем году выйдет продолжение, которое получило название "Когда ты расстанешься?"
Некоторое время режиссеру приписывали роман с Натальей Денисенко. Однако Алексей уверял, что их связывают лишь рабочие отношения.