Подробностями Комаровский поделился в шоу "Тур звездами". Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Радио Люкс.

Алексей Комаровский отметил, что "Холостяк" – это самое известное шоу Украины, но оно требует много времени. По словам режиссера, подготовка к участию занимает 3-4 месяца, примерно столько же длятся съемки.

У меня сейчас настолько плотные планы на фильмы, что я просто не хочу их откладывать. И эмоционально я не готов к этому шоу. Я уверен, что есть более выгодные кандидатуры. Если бы я был продюсером этого шоу, я бы себя не взял,

– признался он.

Комаровский добавил, что как продюсер и режиссер понимает, что есть "более выгодные персонажи, которые сделают этому шоу максимальные рейтинги".

Для справки! Весной телеканал СТБ объявил имя главного героя 14 сезона проекта "Холостяк" – им стал актер Тарас Цимбалюк. Премьера состоялась 17 октября, сейчас зрители увидели 5 выпусков.

