В шоу "Тур звездами" Цимбалюк признался, что не был готовым к тому, что так много людей ждут эфиры "Холостяка", ведь страна переживает сложное время. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Радио Люкс.

Тоже интересно Несколько тысяч долларов: Цимбалюк назвал сумму, которую ему предлагали за интим

Журналистка Наталья Тур поинтересовалась у Тараса Цимбалюка, оправдались ли его ожидания. Актер ответил, что не мог ничего спланировать, ведь в проекте "Холостяк" участвовали девушки, которых он не знал.

Каждая из них – это отдельная эмоция, отдельная галактика, поэтому ничего спланировать нельзя было. Честно скажу, я очень скептически относился к проекту, но впечатления были превышены за мои ожидания,

– добавил Цимбалюк.

Тарас также поделился, что его привлекают женщины с внутренним стержнем и с "самобытной энергией".

Я очень не люблю людей, которые длительное время скрывают себя. Стараются быть фильтрованными, отбеленными, сковывают свое поведение. Мне всегда интересно идти за женщиной, которая имеет свою клевую, неповторимую энергию – это в первую очередь. Ясно, что потом уже я обращаю внимание на внешность и на все остальное. Но харизматичные девушки всегда меня интересовали больше всего,

– признался актер.

Тарас Цимбалюк в шоу "Тур звездами": смотрите видео онлайн

Кстати! Ранее Тарас Цимбалюк опубликовал в инстаграме сообщение, в котором признался, что не ожидал, что будет делиться интимными темами на всю страну. Актер отметил, что был довольно искренним в кадре.

14 сезон "Холостяка": главное