У шоу "Тур зірками" Цимбалюк зізнався, що не був готовим до того, що так багато людей чекають ефіри "Холостяка", адже країна переживає складний час. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Радіо Люкс.

Журналістка Наталія Тур поцікавилась у Тараса Цимбалюка, чи справдились його очікування. Актор відповів, що не міг нічого спланувати, адже у проєкті "Холостяк" брали участь дівчата, яких він не знав.

Кожна з них – це окрема емоція, окрема галактика, тому нічого спланувати не можна було. Чесно скажу, я дуже скептично ставився до проєкту, але враження були перевищені за мої очікування,

– додав Цимбалюк.

Тарас також поділився, що його приваблюють жінки з внутрішнім стрижнем і з "самобутньою енергією".

Я дуже не люблю людей, які тривалий час приховують себе. Намагаються бути фільтрованими, відбіленими, сковують свою поведінку. Мені завжди цікаво йти за жінкою, яка має свою кльову, неповторну енергію – це в першу чергу. Ясно, що потім уже я звертаю увагу на зовнішність і на все інше. Але харизматичні дівчата завжди мене цікавили найбільше,

– зізнався актор.

До речі! Раніше Тарас Цимбалюк опублікував в інстаграмі допис, в якому зізнався, що не очікував, що буде ділитись інтимними темами на всю країну. Актор зазначив, що був доволі щирим у кадрі.

