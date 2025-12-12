Після попереднього випуску боротьбу за серце Цимбалюка продовжили 4 дівчат: Надін Головчук, Ірина Пономаренко, Дар'я Романець та Анастасія Половинкіна. Однак сьогодні одна з них покинула проєкт, пише 24 Канал.

Тарас Цимбалюк попрощався з власницею весільної агенції Дар'єю Романець. Актор зізнався, що найбільше чекав на зустріч з батьком дівчини, і додав, що почув від чоловіка "ключову річ".

Річ у тім, що батько Дар'ї сказав, що донька прийшла на проєкт "Холостяк", щоб прорекламувати свою весільну агенцію. Тарасу було неприємно почути такі слова, але тепер він зрозумів, чому між ними бар'єр.

Якби Тарас мені не подобався, я б на цьому проєкті взагалі не могла бути. Це татова думка. Ми з ним це не обговорювали жодного разу. Він взагалі не вірить, що я здатна закохуватися. Це не новина,

– сказала Романець.

Цимбалюка здивувала спокійна реакція дівчини. Актор зрозумів, що зробив правильний вибір.

Чи мені образливо? Ні. Він мене не образив, а зачепив. Я з Тарасом відкрито спілкувалась з першої секунди. Я перед ним відкривалась емоційно. Я тут одна з тих людей, які нічого не приховували з самого початку. У нас просто не було контакту з Тарасом. Перед нами ніби постійно стоїть паркан. Можливо, це я його вибудовувала. Можливо, мені хотілось психологічно, щоб він це ламав,

– зазначила Дар'я.