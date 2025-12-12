У матеріалі 24 Каналу читайте, як проходить тиждень знайомства Цимбалюка з батьками дівчат. Сьогодні на них очікує важлива та хвилююча церемонія троянд.

Тарас Цимбалюк приїхав у Хмельницький. Спершу актор познайомиться з батьками Ірини Пономаренко. Перед зустріччю з рідними дівчини вони прийшли у "місце сили" моделі, де ніхто не буває, окрім неї.

Тарас Цимбалюк з Іриною / Скриншот з відео

Тарас та Ірини посадили дерево, вони також закопали у землю записку, а після зробили селфі та відправилися грати теніс.