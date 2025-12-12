В материале 24 Канала читайте, как проходит неделя знакомства Цимбалюка с родителями девушек. Сегодня их ожидает важная и волнующая церемония роз.

Тарас Цимбалюк приехал в Хмельницкий. Сначала актер познакомится с родителями Ирины Пономаренко. Перед встречей с родными девушки они пришли в "место силы" модели, где никто не бывает, кроме нее.

Тарас Цимбалюк с Ириной / Скриншот из видео

Тарас и Ирины посадили дерево, они также закопали в землю записку, а после сделали селфи и отправились играть теннис.