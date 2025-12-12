После предыдущего выпуска борьбу за сердце Цимбалюка продолжили 4 девушки: Надин Головчук, Ирина Пономаренко, Дарья Романец и Анастасия Половинкина. Однако сегодня одна из них покинула проект, пишет 24 Канал.

Тарас Цимбалюк попрощался с владелицей свадебного агентства Дарьей Романец. Актер признался, что больше всего ждал встречи с отцом девушки, и добавил, что услышал от мужчины "ключевую вещь".

Дело в том, что отец Дарьи сказал, что дочь пришла на проект "Холостяк", чтобы прорекламировать свое свадебное агентство. Тарасу было неприятно услышать такие слова, но теперь он понял, почему между ними барьер.

Если бы Тарас мне не нравился, я бы на этом проекте вообще не могла быть. Это папино мнение. Мы с ним это не обсуждали ни разу. Он вообще не верит, что я способна влюбляться. Это не новость,

– сказала Романец.

Цимбалюка удивила спокойная реакция девушки. Актер понял, что сделал правильный выбор.

Обидно ли мне? Нет. Он меня не обидел, а зацепил. Я с Тарасом открыто общалась с первой секунды. Я перед ним открывалась эмоционально. Я здесь одна из тех людей, которые ничего не скрывали с самого начала. У нас просто не было контакта с Тарасом. Перед нами будто постоянно стоит забор. Возможно, это я его выстраивала. Возможно, мне хотелось психологически, чтобы он это ломал,

– отметила Дарья.

