Подробицями Цимбалюк поділився в шоу Upgrade. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Олени Світлицької.
Читайте також Втрачав себе, – Тарас Цимбалюк розповів про складне розлучення з другою дружиною
Тарас Цимбалюк розповів, що кілька років тому йому в інстаграмі написали дівчата. Вони запитували в актора, скільки грошей він хоче за інтим. Однак чоловік не сприймав це серйозно.
Написали: "Кароче, ми тобі платимо 5 тисяч доларів, якщо ти до нас приїдеш зараз на годину". На мене чекали три дівчини,
– пригадав Цимбалюк.
Також актор поділився, що в нього були стосунки тільки заради інтиму. Однак вони тривали недовго.
Тому що в них не вистачало духовності та психологічної прив'язаності одне до одного. На рівні фізіології – ну, окей. Базова фізична потреба задовольнялась – спустити пар,
– зазначив Тарас.
Цимбалюк додав, що жінка трохи прив'язалась до нього. Так, актор вирішив поговорити з нею і завершити ці стосунки, адже не міг відповісти взаємністю.
Тарас Цимбалюк у шоу Upgrade: дивіться відео онлайн
Тарас Цимбалюк розповів про перший інтим
Тарас Цимбалюк зізнався, що в 10 та 11 класі його не дуже цікавили дівчата. Він займався боксом, футболом та грав у комп'ютерні ігри. Однак відчував тиск, що потрібно з кимось переспати.
Свій перший інтимний досвід з дівчиною з іншої школи актор називає жахливим.
"У нас був с*кс на спортивному майданчику, на трубі. Я вважав все, що роблю, максимально недолугим. Я чекав уже, коли це все просто закінчиться. У мене не було ніякої практики. Я поняття не мав, як це все робити, і вона так само".