Подробицями Цимбалюк поділився в шоу Upgrade. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Олени Світлицької.

Тарас Цимбалюк розповів, що кілька років тому йому в інстаграмі написали дівчата. Вони запитували в актора, скільки грошей він хоче за інтим. Однак чоловік не сприймав це серйозно.

Написали: "Кароче, ми тобі платимо 5 тисяч доларів, якщо ти до нас приїдеш зараз на годину". На мене чекали три дівчини,

– пригадав Цимбалюк.

Також актор поділився, що в нього були стосунки тільки заради інтиму. Однак вони тривали недовго.

Тому що в них не вистачало духовності та психологічної прив'язаності одне до одного. На рівні фізіології – ну, окей. Базова фізична потреба задовольнялась – спустити пар,

– зазначив Тарас.

Цимбалюк додав, що жінка трохи прив'язалась до нього. Так, актор вирішив поговорити з нею і завершити ці стосунки, адже не міг відповісти взаємністю.

Тарас Цимбалюк розповів про перший інтим