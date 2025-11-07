Тарас Цимбалюк у проєкті "Холостяк" пригадав момент у житті, коли відчув, що втрачає себе. Про це пише 24 Канал.
Актор зізнався, що таке відчуття було у нього під час другого шлюбу. За його словами, кожен у парі приховував свою справжню ідентичність.
Я відчував, що втрачаю себе... Стосунки, які на той момент були, вони не розкривали ідентичність одне одного. Замовчувалися важливі речі, які нас не влаштовували. І ми мовчали, консервували це все. Це тривало кілька років. Але я намагався дати якийсь час, знаходив багато відмазок. Розставання з Тіною було важким, бо я був небайдужий до неї,
– поділився Тарас Цимбалюк.
"Холостяк" додав, що на той час ще й знімався у всіх можливих проєктах, бо не хотів комусь відмовляти. Згодом він працював з психологом, щоб розібратися з собою.
Тарас Цимбалюк і Тіна Антоненко / Скриншот з відео
Що відомо про другий шлюб Цимбалюка?
- Тарас Цимбалюк і Тіна Антоненко познайомилися на зйомках кліпу Монатіка. Згодом вони почали спілкуватися, а ще пізніше між ними зав'язалися стосунки.
- У 2020 році Тарас освідчився у коханні Тіні у прямому етері шоу "Танці з зірками", – вона погодилась вийти заміж за актора.
- Однак їхній шлюб не протривав і року. Пара розлучилась через різні цінності та погляди на життя.