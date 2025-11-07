Тарас Цимбалюк у проєкті "Холостяк" пригадав момент у житті, коли відчув, що втрачає себе. Про це пише 24 Канал.

До слова Моя совість чиста, – колишня Терена спростувала закиди щодо фейкових стосунків

Актор зізнався, що таке відчуття було у нього під час другого шлюбу. За його словами, кожен у парі приховував свою справжню ідентичність.

Я відчував, що втрачаю себе... Стосунки, які на той момент були, вони не розкривали ідентичність одне одного. Замовчувалися важливі речі, які нас не влаштовували. І ми мовчали, консервували це все. Це тривало кілька років. Але я намагався дати якийсь час, знаходив багато відмазок. Розставання з Тіною було важким, бо я був небайдужий до неї,

– поділився Тарас Цимбалюк.

"Холостяк" додав, що на той час ще й знімався у всіх можливих проєктах, бо не хотів комусь відмовляти. Згодом він працював з психологом, щоб розібратися з собою.



Тарас Цимбалюк і Тіна Антоненко / Скриншот з відео

Що відомо про другий шлюб Цимбалюка?