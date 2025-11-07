Тарас Цимбалюк в проекте "Холостяк" вспомнил момент в жизни, когда почувствовал, что теряет себя. Об этом пишет 24 Канал.
Актер признался, что такое ощущение было у него во время второго брака. По его словам, каждый в паре скрывал свою настоящую идентичность.
Я чувствовал, что теряю себя... Отношения, которые на тот момент были, они не раскрывали идентичность друг друга. Замалчивались важные вещи, которые нас не устраивали. И мы молчали, консервировали это все. Это продолжалось несколько лет. Но я пытался дать какое-то время, находил много отмазок. Расставание с Тиной было тяжелым, потому что я был неравнодушен к ней,
– поделился Тарас Цимбалюк.
"Холостяк" добавил, что в то время еще и снимался во всех возможных проектах, потому что не хотел кому-то отказывать. Впоследствии он работал с психологом, чтобы разобраться с собой.
Тарас Цимбалюк и Тина Антоненко / Скриншот из видео
Что известно о втором браке Цимбалюка?
- Тарас Цимбалюк и Тина Антоненко познакомились на съемках клипа Монатика. Впоследствии они начали общаться, а еще позже между ними завязались отношения.
- В 2020 году Тарас признался в любви Тине в прямом эфире шоу "Танцы со звездами", – она согласилась выйти замуж за актера.
- Однако их брак не продлился и года. Пара рассталась из-за разных ценностей и взглядов на жизнь.