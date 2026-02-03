В инстаграме актер объяснил свою позицию. Цимбалюк признался, что она не такая категоричная.
Тарас Цимбалюк поделился, что перед началом съемок у него была "более глобальная вера" в "Холостяка". Актер считал, что у него будет больше единомыслие с продюсерами проекта.
После старта, после знакомства с форматом съемки ощущения ко всему изменились. Но все уже было на определенных рельсах,
– добавил он.
В то же время звезда сериала "Поймать Кайдаша" отметил, что на проекте было много классных моментов, теплых эпизодов с девушками, смеха и добра. Цимбалюк рассказал, что была хорошая съемочная группа, в частности звукорежиссеры, операторы и редактор Алина.
Еще много замечательных людей, с которыми мы провели незабываемые мгновения. Но ключевое – это шоу, где есть сценарий, ежедневные брифы, типажи, амплуа, бесконечные сюрпризы утром и, к большому сожалению, свобода действий совсем не во всем,
– подчеркнул Тарас.
Главный герой "Холостяка-14" также признался, что его интервью Еве Коршик перед выходом несколько раз пересмотрела команда проекта и согласовала.
Фундаментальные вопросы у меня только к самому себе. Ключевой: на берегу я недостаточно четко исследовал скелет проекта,
– подытожил Цимбалюк.
Участие Тараса Цимбалюка в "Холостяке": главное
Напомним, что в финале "Холостяка" Тарас Цимбалюк выбрал модель Надин Головчук, а попрощался с проектным менеджером Анастасией Половинкиной. Однако после проекта отношения у пары не сложились.
На пост-шоу Тарас рассказал, что во время последних встреч они с Надин закрывались друг от друга и "пытались искусственно что-то запустить". Сама же девушка призналась, что участие в реалити-шоу сильно повлияло на ее эмоциональное состояние, поэтому она не имела ресурса на построение отношений с мужчиной.
В интервью Еве Коршик Цимбалюк сказал, что шел на проект, чтобы получить новый опыт, внести вклад в развитие телевидения и познакомиться с новой аудиторией. За участие в "Холостяке" актеру заплатили.
Также мужчина признался, что не почувствовал метчу ни с одной участницей. Когда сформировалась тройка финалисток, ему было безразлично, кто покинет "Холостяка" следующей, поэтому Цимбалюк советовался с продюсерами.
Тарас поделился, что после проекта они с Надин переписывались, а позже актер решил написать девушке, что нет смысла тратить время друг друга. Так, они приняли решение разойтись.
Сама же Головчук в интервью Славе Демину рассказывала, что Цимбалюк закончил их отношения, отправив ей голосовое сообщение. Модель называет такой поступок "детским садиком".