В інстаграмі актор пояснив свою позицію. Цимбалюк зізнався, що вона не така категорична.
Тарас Цимбалюк поділився, що перед початком зйомок у нього була "глобальніша віра" у "Холостяка". Актор вважав, що в нього буде більше однодумство з продюсерами проєкту.
Після старту, після знайомства з форматом знімання відчуття до всього змінились. Але все вже було на певних рейках,
– додав він.
Водночас зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" зазначив, що на проєкті було багато класних моментів, теплих епізодів з дівчатами, сміху і добра. Цимбалюк розповів, що була хороша знімальна група, зокрема звукорежисери, оператори й редакторка Аліна.
Ще багато чудових людей, з якими ми провели незабутні миті. Але ключове – це шоу, де є сценарій, щоденні брифи, типажі, амплуа, нескінченні сюрпризи зранку і, на превеликий жаль, свобода дій геть не в усьому,
– підкреслив Тарас.
Головний герой "Холостяка-14" також зізнався, що його інтерв'ю Єві Коршик перед виходом кілька разів передивилась команда проєкту й узгодила.
Фундаментальні питання у мене тільки до самого себе. Ключове: на березі я недостатньо чітко дослідив скелет проєкту,
– підсумував Цимбалюк.
Тарас Цимбалюк про проєкт "Холостяк" / Скриншот з інстаграму актора
Участь Тараса Цимбалюка у "Холостяку": головне
Нагадаємо, що у фіналі "Холостяка" Тарас Цимбалюк обрав модель Надін Головчук, а попрощався з проєктною менеджеркою Анастасією Половинкіною. Проте після проєкту стосунки у пари не склалися.
На пост-шоу Тарас розповів, що під час останніх зустрічей вони з Надін закривалися одне від одного і "намагалися штучно щось запустити". Сама ж дівчина зізналась, що участь у реаліті-шоу сильно вплинула на її емоційний стан, тому вона не мала ресурсу на побудову стосунків з чоловіком.
В інтерв'ю Єві Коршик Цимбалюк сказав, що йшов на проєкт, щоб отримати новий досвід, зробити внесок у розвиток телебачення і познайомитися з новою аудиторією. За участь у "Холостяку" актору заплатили.
Також чоловік зізнався, що не відчув метчу з жодною учасницею. Коли сформувалась трійка фіналісток, йому було байдуже, хто покине "Холостяка" наступною, тож Цимбалюк радився з продюсерами.
Тарас поділився, що після проєкту вони з Надін переписувалися, а пізніше актор вирішив написати дівчині, що немає сенсу витрачати час одне одного. Так, вони ухвалили рішення розійтися.
Сама ж Головчук в інтерв'ю Славі Дьоміну розповідала, що Цимбалюк закінчив їхні стосунки, відправивши їй голосове повідомлення. Модель називає такий вчинок "дитячим садком".