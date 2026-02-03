В інстаграмі актор пояснив свою позицію. Цимбалюк зізнався, що вона не така категорична.

Тарас Цимбалюк поділився, що перед початком зйомок у нього була "глобальніша віра" у "Холостяка". Актор вважав, що в нього буде більше однодумство з продюсерами проєкту.

Після старту, після знайомства з форматом знімання відчуття до всього змінились. Але все вже було на певних рейках,

– додав він.

Водночас зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" зазначив, що на проєкті було багато класних моментів, теплих епізодів з дівчатами, сміху і добра. Цимбалюк розповів, що була хороша знімальна група, зокрема звукорежисери, оператори й редакторка Аліна.

Ще багато чудових людей, з якими ми провели незабутні миті. Але ключове – це шоу, де є сценарій, щоденні брифи, типажі, амплуа, нескінченні сюрпризи зранку і, на превеликий жаль, свобода дій геть не в усьому,

– підкреслив Тарас.

Головний герой "Холостяка-14" також зізнався, що його інтерв'ю Єві Коршик перед виходом кілька разів передивилась команда проєкту й узгодила.

Фундаментальні питання у мене тільки до самого себе. Ключове: на березі я недостатньо чітко дослідив скелет проєкту,

– підсумував Цимбалюк.

