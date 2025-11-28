Коренюк висловилася про сварку з Цимбалюком в інтерв'ю РБК-Україна, передає 24 Канал.
До теми Учасниця "Холостяка" розлютила Цимбалюка та покинула проєкт до церемонії троянд
У 6 випуску "Холостяка" Юлія Коренюк заявила, що скучила за сином, тому попросила Тараса Цимбалюка відпустити її.
Фотографка зізналась, що ймовірність того, що вона залишилася б на проєкт, якби актор спробував її вмовити, була маленькою. Жінка додала, що могла б розчулитись, якби відчула "справжній імпульс" від Цимбалюка, але його не було.
Тарас почав діалог зі мною з нападу та претензії – мовляв, я не прошу часу, щоб подзвонити дитині. Це не так. І як актор він мав би мене зрозуміти, бо сам живе в режимі, де зйомки можуть закінчуватись дуже пізно, дуже рано, або в моменти, зовсім не зручні для дзвінка дитині,
– зазначила Коренюк.
Юлія розповіла, що розмова з Тарасом тривала майже годину, тож очевидно, що не все увійшло в ефір.
Була ситуація (питання), через яке я була шокована, саме до цього був мій коментар в машині "я в шоці", а не до того, що Тарас мене відпустив – це було очікувано, я знала, що він не буде тримати. Це логічно, ще багато дівчат, втрати нема. Загалом щось пішло не так від самого початку, ми зіткнулися характерами,
– поділилась фотографка.
Коренюк вважає, що в неї були всі шанси перемогти на проєкті.
Але навіщо це, якщо ми не порозумілися вже на старті? Для історії "ми були разом місяць", але в нас не вийшло? Я ж кажу, що моя концепція у стосунках – знайти глибокий партнерський звʼязок, а не романтичну історію,
– додала вона.
Також фотографка наголосила, що якби йшла на "Холостяка" виключно за піаром, то точно залишилася б на проєкті, адже розуміє, що популярність була б більшою.
Подробиці сварки Цимбалюка і Коренюк
Під час розмови з Коренюк Цимбалюк сказав, що може посприяти тому, щоб вона частіше спілкувалася з сином. Фотографка ж відповіла, що в неї "немає сил і натхнення виходити на зв'язок".
Тарас заявив, що в Юлії є можливість спілкуватися з сином, але вона її не використовує. "У мене взагалі не в'яжеться, що її основна претензія до проєкту, до мене, що в неї забирають увесь час і вона не може спілкуватися з сином. Це була маніпуляція. Це здалось мені дуже підозрілим", – додав він.
Фотографка також зізналась Цимбалюку, що не бачить сенсу залишатися на проєкті, адже їхня історія не розвивається. Юлія додала, що не зможе щиро відкритися йому на "Холостяку".
Жінка розлютила актора. Тарас сказав, що Коренюк прийшла на проєкт заради власних цілей, що фотографку не цікавила зустріч із ним.