Коренюк висловилася про сварку з Цимбалюком в інтерв'ю РБК-Україна, передає 24 Канал.

У 6 випуску "Холостяка" Юлія Коренюк заявила, що скучила за сином, тому попросила Тараса Цимбалюка відпустити її.

Фотографка зізналась, що ймовірність того, що вона залишилася б на проєкт, якби актор спробував її вмовити, була маленькою. Жінка додала, що могла б розчулитись, якби відчула "справжній імпульс" від Цимбалюка, але його не було.

Тарас почав діалог зі мною з нападу та претензії – мовляв, я не прошу часу, щоб подзвонити дитині. Це не так. І як актор він мав би мене зрозуміти, бо сам живе в режимі, де зйомки можуть закінчуватись дуже пізно, дуже рано, або в моменти, зовсім не зручні для дзвінка дитині,

– зазначила Коренюк.

Юлія розповіла, що розмова з Тарасом тривала майже годину, тож очевидно, що не все увійшло в ефір.

Була ситуація (питання), через яке я була шокована, саме до цього був мій коментар в машині "я в шоці", а не до того, що Тарас мене відпустив – це було очікувано, я знала, що він не буде тримати. Це логічно, ще багато дівчат, втрати нема. Загалом щось пішло не так від самого початку, ми зіткнулися характерами,

– поділилась фотографка.

Коренюк вважає, що в неї були всі шанси перемогти на проєкті.

Але навіщо це, якщо ми не порозумілися вже на старті? Для історії "ми були разом місяць", але в нас не вийшло? Я ж кажу, що моя концепція у стосунках – знайти глибокий партнерський звʼязок, а не романтичну історію,

– додала вона.

Також фотографка наголосила, що якби йшла на "Холостяка" виключно за піаром, то точно залишилася б на проєкті, адже розуміє, що популярність була б більшою.

