Подробицями Комаровський поділився в шоу "Тур зірками". Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Радіо Люкс.

Олексій Комаровський зазначив, що "Холостяк" – це найвідоміше шоу України, але воно потребує багато часу. За словами режисера, підготовка до участі займає 3 – 4 місяці, приблизно стільки ж тривають зйомки.

У мене зараз настільки щільні плани на фільми, що я просто не хочу їх відкладати. І емоційно я не готовий до цього шоу. Я впевнений, що є більш вигідні кандидатури. Якби я був продюсером цього шоу, я б себе не взяв,

– зізнався він.

Комаровський додав, що як продюсер і режисер розуміє, що є "більш вигідні персонажі, які зроблять цьому шоу максимальні рейтинги".

Олексій Комаровський в "Турі зірками": дивіться відео онлайн

Для довідки! Навесні телеканал СТБ оголосив ім'я головного героя 14 сезону проєкту "Холостяк" – ним став актор Тарас Цимбалюк. Прем'єра відбулась 17 жовтня, наразі глядачі побачили 5 випусків.

Що відомо про Олексія Комаровського?