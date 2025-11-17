Якому відомому режисеру двічі пропонували стати головним героєм шоу "Холостяк"
- Олексій Комаровський двічі відмовлявся стати головним героєм реаліті-шоу "Холостяк" через брак часу та емоційну неготовність.
- Режисер вважає, що є більш вигідні кандидати для шоу, які можуть забезпечити кращі рейтинги.
Відомому режисеру та продюсеру Олексію Комаровському двічі пропонували стати головним героєм романтичного реаліті-шоу "Холостяк". Він пояснив, чому відмовлявся від участі.
Подробицями Комаровський поділився в шоу "Тур зірками". Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Радіо Люкс.
Олексій Комаровський зазначив, що "Холостяк" – це найвідоміше шоу України, але воно потребує багато часу. За словами режисера, підготовка до участі займає 3 – 4 місяці, приблизно стільки ж тривають зйомки.
У мене зараз настільки щільні плани на фільми, що я просто не хочу їх відкладати. І емоційно я не готовий до цього шоу. Я впевнений, що є більш вигідні кандидатури. Якби я був продюсером цього шоу, я б себе не взяв,
– зізнався він.
Комаровський додав, що як продюсер і режисер розуміє, що є "більш вигідні персонажі, які зроблять цьому шоу максимальні рейтинги".
Для довідки! Навесні телеканал СТБ оголосив ім'я головного героя 14 сезону проєкту "Холостяк" – ним став актор Тарас Цимбалюк. Прем'єра відбулась 17 жовтня, наразі глядачі побачили 5 випусків.
Що відомо про Олексія Комаровського?
Дитинство Олексія Комаровського пройшло в Чернівцях. Він навчався на економічному факультеті Київського національного торгівельно-економічного університету, також здобув акторську та продюсерку освіту.
Заснував кінокомпанію Idea Films. Зіграв у фільмах "Сусідка", "Парадокс".
У 2025 році відбулась прем'єра комедії "Коли ти вийдеш заміж?", режисером якої став Комаровський. Наступного року вийде продовження, яке отримало назву "Коли ти розлучишся?"
Певний час режисеру приписували роман з Наталкою Денисенко. Однак Олексій запевняв, що їх пов'язують лише робочі стосунки.