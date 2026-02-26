Укр Рус
26 февраля, 14:11
3

Елена Мозговая показала подросшую дочь и поздравила ее с 11-летием

Мария Примыч
Основні тези
  • Елена Мозговая поздравила свою дочь Соломию с 11-летием в заметке в инстаграме.
  • Фотография Соломии в красном платье сопровождается трогательными пожеланиями от матери.

Сегодня, 26 февраля, день рождения празднует дочь продюсера Елены Мозговой и певца Дэвида Аксельрода – Соломия. Звездная мама трогательно обратилась к девочке в день ее 11-летия.

Соответствующее сообщение Мозговая опубликовала в инстаграме. Она также показала фото подросшей дочери.

Смотрите также Осадчая и Горбунов трогательно поздравили сына с 9-летием и показали семейные архивные фото

На фотографии Соломия позирует в красном платье в клетку с короткими рукавами. Образ девочки дополняет большой бант в красно-белую полоску. Дочь Мозговой и Аксельрода также носит очки.

Каждое мгновение рядом – счастье! Свет, любовь, гармония, мир, вдохновение – это все в тебе. Ты – Вселенная. Сияй, свети, твори, люби. С днем рождения, прекрасная принцесса, 
– говорится в заметке.

Дочь Мозговой и Аксельрода / Фото из инстаграма продюсера

В комментариях под заметкой украинцы присоединяются к поздравлениям и пишут 11-летней Соломии приятные пожелания.

  • "Поздравляем красавицу и счастливых родителей".
  • "Поздравляю с днем рождения вашей красавицы, Соломии! Сияйте".
  • "Поздравляю солнечную девочку Соломию! Пусть везет в жизни!"

Люди поздравляют дочь Мозговой с 11-летием / Скриншот из инстаграма продюсера

Что известно о личной жизни Елены Мозговой?

  • Первый муж Елены Мозговой – хоккеист Валентин Олецкий. Влюбленные поженились, когда девушке было 18 лет, однако через полгода развелись.

  • Позже у продюсера завязались отношения с мужчиной, которого зовут Дмитрий. У них родилась дочь Зоя.

  • Дочь Евгению Мозговая родила от певца Александра Пономарева. Они познакомились на фестивале имени Владимира Ивасюка, который организовывал отец Елены – певец и композитор Николай Мозговой. Влюбленные были вместе около 10 лет, однако так и не заключили официальный брак.

  • В 2015 году Мозговая вышла замуж за Дэвида Аксельрода. Тогда продюсер уже была беременна. 26 февраля того же года Елена родила дочь Соломию.