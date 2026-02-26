Елена Мозговая показала подросшую дочь и поздравила ее с 11-летием
- Елена Мозговая поздравила свою дочь Соломию с 11-летием в заметке в инстаграме.
- Фотография Соломии в красном платье сопровождается трогательными пожеланиями от матери.
Сегодня, 26 февраля, день рождения празднует дочь продюсера Елены Мозговой и певца Дэвида Аксельрода – Соломия. Звездная мама трогательно обратилась к девочке в день ее 11-летия.
Соответствующее сообщение Мозговая опубликовала в инстаграме. Она также показала фото подросшей дочери.
На фотографии Соломия позирует в красном платье в клетку с короткими рукавами. Образ девочки дополняет большой бант в красно-белую полоску. Дочь Мозговой и Аксельрода также носит очки.
Каждое мгновение рядом – счастье! Свет, любовь, гармония, мир, вдохновение – это все в тебе. Ты – Вселенная. Сияй, свети, твори, люби. С днем рождения, прекрасная принцесса,
– говорится в заметке.
В комментариях под заметкой украинцы присоединяются к поздравлениям и пишут 11-летней Соломии приятные пожелания.
- "Поздравляем красавицу и счастливых родителей".
- "Поздравляю с днем рождения вашей красавицы, Соломии! Сияйте".
- "Поздравляю солнечную девочку Соломию! Пусть везет в жизни!"
Что известно о личной жизни Елены Мозговой?
Первый муж Елены Мозговой – хоккеист Валентин Олецкий. Влюбленные поженились, когда девушке было 18 лет, однако через полгода развелись.
Позже у продюсера завязались отношения с мужчиной, которого зовут Дмитрий. У них родилась дочь Зоя.
Дочь Евгению Мозговая родила от певца Александра Пономарева. Они познакомились на фестивале имени Владимира Ивасюка, который организовывал отец Елены – певец и композитор Николай Мозговой. Влюбленные были вместе около 10 лет, однако так и не заключили официальный брак.
В 2015 году Мозговая вышла замуж за Дэвида Аксельрода. Тогда продюсер уже была беременна. 26 февраля того же года Елена родила дочь Соломию.