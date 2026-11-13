Маленькая копия отца: Омаргалиева в редком видео показала, как подрос ее сын от Тамерлана

Певица Алена Омаргалиева вместе с мужем Тамерланом воспитывает 12-летнего сына Тимура. Мальчик нечасто появляется в соцсетях мамы, но на днях она все же опубликовала совместное видео с ним.

Артистка опубликовала ролик в инстаграме. На кадрах хорошо видно, что Тимур очень похож на своего отца.

Для видео Алена выбрала отрывок из своей новой песни "Я не хочу быть лишней", которую выпустит 17 ноября. Певица также оставила забавную подпись, в которой обратила внимание на сходство сына с мужем.

Когда родила ему маленькую копию,

– написала артистка.

К слову, настоящее имя Тамерлана – Юрий Толоконников. Ранее он вместе с Аленой выступал в музыкальном дуэте TamerlanAlena. Однако сейчас муж певицы служит в армии. Кстати, Алена также показала видео с ним под отрывок из своей будущей песни.

Чем занимается сын Алены Омаргалиевой и Тамерлана

Тимур интересуется спортом. Парень занимается футболом и играет за киевский клуб "Локомотив". Алена поддерживает увлечение сына и приходит на его матчи, когда у нее есть такая возможность.

Ранее впервые за долгое время Ярослава Гресь показала свою дочь. Девушке уже 18 лет, и она учится в престижном университете за рубежом.