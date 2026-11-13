Маленька копія батька: Омаргалієва у рідкісному відео показала, як підріс її син від Тамерлана

Ролик артистка опублікувала в інстаграмі. На кадрах добре видно, що Тимур дуже схожий на свого батька.

Adv

популярні відео

Для відео Альона обрала уривок зі своєї нової пісні "Я не хочу бути зайвою", яку випустить 17 листопада. Співачка також залишила кумедний підпис, у якому звернула увагу на схожість сина з чоловіком.

Коли народила йому маленьку копію– написала артистка.

До слова, справжнє ім'я Тамерлана – Юрій Толоконніков. Раніше він разом з Альоною виступав у музичному дуеті TamerlanAlena. Однак тепер чоловік співачки служить у війську. До речі, Альона також показала відео з ним під уривок своєї майбутньої пісні.

Чим займається син Альони Омаргалієвої та Тамерлана

Тимур цікавиться спортом. Хлопець займається футболом і грає за київський клуб "Локомотив". Альона підтримує захоплення сина та приходить на його матчі, коли має таку можливість.

Раніше вперше за довгий час свою доньку показала Ярослава Гресь. Дівчині вже 18 років і вона навчається в престижному університеті за кордоном.