Очень тебя люблю, – Алена Омаргалиева чувственно обратилась к мужу-военному

Сегодня, 28 января, день рождения празднует украинский певец и военнослужащий Тамерлан (Юрий Толоконников). Алена Омаргалиева поздравила своего мужа с 37-летием.

Певица посвятила любимому трогательное сообщение в инстаграме. Также она опубликовала серию фотографий с Тамерланом и их сыном Тимуром.

Мой котик, поздравляю тебя с днем рождения. Ты не просто мой муж, ты мой защитник, опора и самый лучший папа для нашего сына. Каждый день я вижу твою силу, мужество и доброту, твою способность делать даже самое сложное простым для нашей семьи,

– написала Алена Омаргалиева.

Певица отметила, что гордится Тамерланом, и поблагодарила мужа за все, что он делает для семьи и для людей, которых любит.

Пусть все добро, которое ты отдаешь миру, возвращается к тебе сторицей. Пусть твои смелые и порой, казалось бы, нереальные идеи находят свое воплощение, а сердце всегда чувствует радость и спокойствие. Пусть тебя оберегают все высшие силы и любые трудности проходят мимо тебя,

– обратилась она к любимому.

Алена пожелала Юрию счастья, здоровья и быть уверенным в завтрашнем дне.

Я рядом, верю в тебя и очень тебя люблю. Наша семья счастлива благодаря тебе, и я хочу, чтобы ты чувствовал это каждый день,

– подытожила певица.

Алена Омаргалиева и Тамерлан / фото из инстаграма певицы

Что известно об отношениях Алены и Тамерлана?