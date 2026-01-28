Співачка присвятила коханому зворушливий допис в інстаграмі. Також вона опублікувала серію фотографій з Тамерланом та їхнім сином Тимуром.
Мій котику, вітаю тебе з днем народження. Ти не просто мій чоловік, ти мій захисник, опора і найкращий тато для нашого сина. Кожного дня я бачу твою силу, мужність і доброту, твою здатність робити навіть найскладніше простим для нашої родини,
– написала Альона Омаргалієва.
Співачка зазначила, що пишається Тамерланом, і подякувала чоловіку за все, що він робить для сім'ї та для людей, яких любить.
Нехай усе добро, яке ти віддаєш світу, повертається до тебе сторицею. Нехай твої сміливі й часом, здавалось би, нереальні ідеї знаходять своє втілення, а серце завжди відчуває радість і спокій. Нехай тебе оберігають усі вищі сили й будь-які труднощі проходять повз тебе,
– звернулась вона до коханого.
Альона побажала Юрію щастя, здоров'я і бути впевненим у завтрашньому дні.
Я поруч, вірю в тебе і дуже тебе люблю. Наша родина щаслива завдяки тобі, і я хочу, щоб ти відчував це щодня,
– підсумувала співачка.
Альона Омаргалієва і Тамерлан / фото з інстаграму співачки
Що відомо про стосунки Альони й Тамерлана?
Альона і Тамерла познайомились у 2009 році. Згодом вони створили дует TamerlanAlena. Аж через півтора року робочі стосунки переросли у романтичні, розповідала співачка ТСН.
Перше побачення закоханих відбулось 14 лютого – на День святого Валентина. Тамерлан освідчився коханій у новорічну ніч. Тоді вони їхали з концерту у Києві до Черкас – до батьків Омаргалієвої.
"На під'їзді до міста я попросив Альону вийти з машини. Набрався сміливості й освідчився. Я вже не пам'ятаю, що казав, у мене був якийсь незв'язний набір слів – переживав все-таки, що ж відповість Альона", – ділився чоловік.
Артисти одружилися у 2013 році. 20 січня 2014 року у подружжя народився син Тимур.