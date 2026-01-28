Співачка присвятила коханому зворушливий допис в інстаграмі. Також вона опублікувала серію фотографій з Тамерланом та їхнім сином Тимуром.

Мій котику, вітаю тебе з днем народження. Ти не просто мій чоловік, ти мій захисник, опора і найкращий тато для нашого сина. Кожного дня я бачу твою силу, мужність і доброту, твою здатність робити навіть найскладніше простим для нашої родини,

– написала Альона Омаргалієва.

Співачка зазначила, що пишається Тамерланом, і подякувала чоловіку за все, що він робить для сім'ї та для людей, яких любить.

Нехай усе добро, яке ти віддаєш світу, повертається до тебе сторицею. Нехай твої сміливі й часом, здавалось би, нереальні ідеї знаходять своє втілення, а серце завжди відчуває радість і спокій. Нехай тебе оберігають усі вищі сили й будь-які труднощі проходять повз тебе,

– звернулась вона до коханого.

Альона побажала Юрію щастя, здоров'я і бути впевненим у завтрашньому дні.

Я поруч, вірю в тебе і дуже тебе люблю. Наша родина щаслива завдяки тобі, і я хочу, щоб ти відчував це щодня,

– підсумувала співачка.

Альона Омаргалієва і Тамерлан / фото з інстаграму співачки

Що відомо про стосунки Альони й Тамерлана?