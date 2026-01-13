Alena Omargalieva презентувала "Не п'яна – закохана" в акустиці. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал співачки.

Акустина версія "Не п'яна – закохана" уже доступна на всіх цифрових майданчиках: Spotify, Apple Music, YouTube Music та інших.

Слухачі завжди люблять акустичні версії моїх пісень, і я отримую від них стільки теплих слів та підтримки. Коли новорічні свята закінчуються, хочеться побути наодинці з ліричною версією цієї пісні й побачити її зовсім з іншого боку. Саме тому я створила акустичну версію – щоб кожен міг відчути нову грань цих почуттів і почути, як співає його душа,

– зазначила співачка в інстаграмі.

Alena Omargalieva – "Не п'яна – закохана": дивіться відео онлайн

Що відомо про пісню "Не п'яна – закохана"?