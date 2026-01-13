Alena Omargalieva презентовала "Не п'яна – закохана" в акустике. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал певицы.
Не пропустите Звезда сериала "Мэтлок" покорила "Золотой глобус-2026" в платье украинского дизайнера
Акустична версія "Не п'яна – закохана" уже доступна на всех цифровых площадках: Spotify, Apple Music, YouTube Music и других.
Слушатели всегда любят акустические версии моих песен, и я получаю от них столько теплых слов и поддержки. Когда новогодние праздники заканчиваются, хочется побыть наедине с лирической версией этой песни и увидеть ее совсем с другой стороны. Именно поэтому я создала акустическую версию – чтобы каждый мог почувствовать новую грань этих чувств и услышать, как поет его душа,
– отметила певица в инстаграме.
Alena Omargalieva – "Не пьяна – влюблена": смотрите видео онлайн
Что известно о песне "Не пьяная – влюблена"?
- Эта композиция Alena Omargalieva стала вирусной после того, как певица презентовала трек на своем концерте вместе с ансамблем "Кралица".
- Фрагменты с этого выступления быстро разлетелись по сети, а под песню массово начали снимать различные видео.
- Премьера полной версии трека состоялась 14 ноября.
- Менее чем за сутки "Не пьяна – влюблена" возглавила топ-100 Apple Music в Украине и YouTube Music Charts Украины.
- Кроме того, песня вошла в мировой Shazam Top 200, а также в чарты 13 стран мира.