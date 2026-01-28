Певица посвятила любимому трогательное сообщение в инстаграме. Также она опубликовала серию фотографий с Тамерланом и их сыном Тимуром.
Мой котик, поздравляю тебя с днем рождения. Ты не просто мой муж, ты мой защитник, опора и самый лучший папа для нашего сына. Каждый день я вижу твою силу, мужество и доброту, твою способность делать даже самое сложное простым для нашей семьи,
– написала Алена Омаргалиева.
Певица отметила, что гордится Тамерланом, и поблагодарила мужа за все, что он делает для семьи и для людей, которых любит.
Пусть все добро, которое ты отдаешь миру, возвращается к тебе сторицей. Пусть твои смелые и порой, казалось бы, нереальные идеи находят свое воплощение, а сердце всегда чувствует радость и спокойствие. Пусть тебя оберегают все высшие силы и любые трудности проходят мимо тебя,
– обратилась она к любимому.
Алена пожелала Юрию счастья, здоровья и быть уверенным в завтрашнем дне.
Я рядом, верю в тебя и очень тебя люблю. Наша семья счастлива благодаря тебе, и я хочу, чтобы ты чувствовал это каждый день,
– подытожила певица.
Алена Омаргалиева и Тамерлан / фото из инстаграма певицы
Что известно об отношениях Алены и Тамерлана?
Алена и Тамерла познакомились в 2009 году. Впоследствии они создали дуэт TamerlanAlena. Аж через полтора года рабочие отношения переросли в романтические, рассказывала певица ТСН.
Первое свидание влюбленных состоялось 14 февраля – на День святого Валентина. Тамерлан сделал предложение любимой в новогоднюю ночь. Тогда они ехали с концерта в Киеве в Черкассы – к родителям Омаргалиевой.
"На подъезде к городу я попросил Алену выйти из машины. Набрался смелости и сделал предложение. Я уже не помню, что говорил, у меня был какой-то бессвязный набор слов – переживал все-таки, что же ответит Алена", – делился мужчина.
Артисты поженились в 2013 году. 20 января 2014 года у супругов родился сын Тимур.