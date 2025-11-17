С Юрием Ткачом в главной роли: Omargalieva презентовала клип на песню "Не п'яна – закохана"

Alena Omargalieva на днях наконец-то выпустила свой новый хит "Не п'яна – закохана", а теперь показала клип на эту песню.

За считанные часы после премьеры ролик собрал уже тысяч лайков. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Alena Omargalieva.

События в клипе разворачиваются в баре, где харизматичного бармена сыграл Юрий Ткач. В инстаграме Алена Омаргалиева написала, что во время съемок они с юмористом много смеялись, поэтому и в видео можно заметить эту теплую и дружескую атмосферу.

Этот клип раскрывает настоящие чувства в ритме большого города. Я хотела передать то особое состояние влюбленности, знакомое каждому и каждой. В видео "Не п'яна – закохана" мы окунулись в атмосферу мегаполиса, где музыка, свет и движение переплетаются с эмоциями, создавая теплую, искреннюю и страстную историю любви,

– поделилась певица.

Alena Omargalieva – "Не пьяна – влюблена": смотрите видео онлайн

Что известно о песне "Не п'яна – закохана"?